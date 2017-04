CUT diz que aeronautas devem parar

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) vai decidir, em assembleia próxima segunda-feira (24), sobre a adesão da categoria à Greve Geral no dia 28 de abril, contra a Reforma Trabalhista, Reforma da Previdência e a terceirização.

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), as assembleias serão realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.

Greve Geral

Na próxima sexta-feira (28), a CUT e centrais sindicais realizarão um novo movimento nacional de protestos e paralisações contra as reformas do governo Temer, incluindo a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista e terceirização.

A mobilização será realizada na véspera do Dia do Trabalhador, 1º de maio, com o tema “Vamos parar o Brasil”.