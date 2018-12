A futura ministra informou que o objetivo é ampliar as ações no âmbito da secretaria

A informação é da advogada e futura ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, é de que a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) será mantida em 2019.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (17), Damares diz também que a pasta permanecerá com a mesma nomenclatura, “com foco na dignidade do ser humano humana”. Ela ainda informou que o objetivo é ampliar as ações no âmbito da secretaria.

“Informamos ainda que o objetivo da secretaria será o de ampliar as ações de acesso às políticas públicas, para a população negra, indígena, quilombola, cigana, moradores do semiárido, comunidades ribeirinhas e comunidades tradicionais”, escreveu.