Defesa Civil vai enviar por celular alertas sobre desastres naturais

A partir de hoje (1º), moradores de 20 municípios de Santa Catarina podem se cadastrar para receber pelo celular os alertas da Defesa Civil sobre riscos de futuros desastres naturais. O projeto-piloto, criado pelo Ministério da Integração Nacional, Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e por governos estaduais, começa a funcionar como teste a partir do dia 7 deste mês e vai monitorar a região por 24 horas, diariamente.

Os alertas SMS serão enviados para celulares a partir do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, localizado em Brasília, como monitoramento da previsão do tempo feito durante todo o dia. O objetivo é alertar as pessoas sobre possíveis catástrofes naturais, dando tempo para que saiam de casa antes de chuvas fortes, inundações, deslizamentos ou enxurradas.

O recebimento é gratuito e os alertas estão liberados para usuários cadastrados pelas operadoras de telecomunicação. O recebimento das mensagens é opcional. Para se cadastrar, é necessário enviar o CEP do local que deve ser monitorado para o número: 40199. É possível registrar mais de um CEP.

O cancelamento do serviço não terá custo e pode ser feito por mensagem.

Os municípios catarinenses selecionados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, são os seguintes: Araranguá; Pedras Grandes; São João Batista; lhota; Balneário Rincão; Mirim Doce; Barra Velha; Caçador; Herval d'Oeste; Itapiranga; Ponte Serrada; Maravilha; São Carlos; Arvoredo; Ponte Alta do Norte; Rio dos Cedros; Araquari; Urubici; Rio do Sul e Três Barras.

Após a etapa dos testes, com duração de quatro meses, o serviço será estendido a outras regiões.