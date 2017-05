Defesa de Temer desiste pedir suspensão de inquérito no STF

A defesa do presidente Michel Temer (PMDB) contratou uma perícia independente sobre o áudio da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista, base do pedido de inquérito contra Temer autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o advogado de defesa Gustavo Bonini Guedes, foram detectados 70 pontos de "obscuridade" no áudio. "Nossa convicção é de que o áudio é imprestável", disse Guedes.



O advogado se reuniu na tarde de hoje com o ministro do STF Edson Fachin, relator do inquérito contra Temer, para comunicar que a defesa desistiu do pedido de suspensão do processo após Fachin autorizar a realização de perícia no áudio pelo Instituto Nacional de Criminalística.

A defesa de Temer marcou para as 18h de hoje uma entrevista coletiva com a imprensa para apresentar detalhes da perícia contratada por eles.

"Nos sentimos atendidos com o deferimento da perícia pelo STF", disse Guedes. "O presidente quer dar essa resposta o mais rápido possível para o país", afirmou o advogado.