Demanda por voos domésticos volta a crescer depois de 19 meses em queda

Depois de 19 meses consecutivos de queda, a demanda doméstica por voos (em passageiros/quilômetros pagos transportados) registrou aumento de 5,4% na comparação entre março e igual mês do ano passado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e foram divulgados nesta sexta-feira (05).

No mês, a quantidade de passageiros transportados ficou em 7,4 milhões em voos domésticos. Gol e Latam permaneceram na liderança no mercado doméstico, com participações de mercado da ordem de 35% e 33%, respectivamente.

A Azul teve mais um mês de crescimento em sua participação, alcançando 18,7% no mês, enquanto a Avianca registrou 12,7%. A participação somada de todas as empresas concorrentes das duas líderes do mercado alcançou 32%, representando um avanço de 4,7% na comparação com março de 2016.

Ainda em março, a taxa de aproveitamento das aeronaves (percentual de ocupação delas) foi de 79%, o que representa uma alta de 1,9% frente a igual mês do ano anterior. Essa foi também a quinta variação positiva do indicador e o maior nível já alcançado para o mês de março desde o início da série, em 2000.

Voos internacionais

Já a demanda internacional das empresas brasileiras apresentou aumento de 17,8%, sendo o sexto mês consecutivo de alta, enquanto a oferta cresceu 9,3%. A quantidade de passageiros transportados no mercado internacional foi de 675 mil passageiros.

A taxa de aproveitamento das aeronaves das empresas brasileiras no mercado internacional no mês foi de 84,0%, o que representou um aumento de 7,8% em relação a março de 2016.