Detentos de Aquidauana participam de curso na área agrícola

No total, 11 detentos do semiaberto foram qualificados

Parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) vem garantindo uma série de capacitações a reeducandos dos regimes fechado e semiaberto de Aquidauana, oportunizando novas possibilidades profissionais quando conquistarem a liberdade.

Recentemente, 13 custodiados do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) foram qualificados, por meio da parceria, no “Curso de Implantação e Manejo Básico de Pomar”, com carga horária de 24 horas/aula, envolvendo aulas teóricas e práticas, desenvolvidas no próprio presídio. Foram abordados conteúdos como: escolha da área, correção e adubação do solo, tipos de frutas, plantio e colheita.

“Praticamente todos os meses, ou mesmo todas as semanas, temos aqui no Estabelecimento Penal de Aquidauana uma capacitação oferecida pelo Senar. Esses cursos, com certeza, são uma oportunidade para que nossos custodiados apreendam algo que possa servir para o futuro”, comenta o diretor do EPA, Marco Aurélio Silva Salles.

Já no Estabelecimento Penal de Regimes Semiaberto e Aberto de Aquidauana (EPRSAAAA), nove apenados participaram do “Curso de Produção de Adubos Orgânicos”. Com carga horária de 24 horas/aula, envolveu atividades na produção de húmus de minhoca, compostagem e plantio de adubos verdes.

Outro curso oferecido foi o de “Operação e Manutenção de Motosserra”, cujo conteúdo abordou medidas de segurança no trabalho, meio ambiente, novas exigências profissionais e mercado de trabalho, legislação de uso, propriedade e transporte de motosserras, motores correntes e afiação, técnicas de corte e desgalhamento. No total, 11 detentos do semiaberto foram qualificados.

“Essa capacitação será de grande valia para os reeducandos, devido ao ótimo mercado de trabalho nessa área, facilitando, assim, a possibilidade do trabalho autônomo, diante da atual conjuntura de desemprego”, destaca a assistente social da Agepen Fermina Garcia Escobar Batista que, junto com a psicóloga Maria Odiney Moreira de Cabrera, é responsável por acompanhar a participação dos internos nas capacitações profissionais na cidade.

Segundo o diretor do presídio semiaberto, Fábio Ferreira Amarilio, as qualificações profissionais têm sido constantes para os custodiados, graças à parceria e apoio recebidos pelo presidente do Sindicato Rural, Frederico Borges Stella, e pelo coordenador dos cursos do Senar, Renê Martinez.

“Somente nos últimos dois meses tivemos 22 internos capacitados em cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, entre eles na área de mecanização agrícola. Acreditamos que este ano teremos a possibilidade de qualificar 100% dos nossos internos, em várias áreas”, afirma o dirigente.

De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira, o Senar tem se consolidado com um importante colaborador na qualificação profissional dentro do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, realizando cursos em vários presídios do Estado. “O Senar é um grande parceiro nosso, no sentido de desenvolver capacidades profissionais nos custodiados, e isso é de grande importância para o aumento do índice de ressocialização dos reeducandos”, finaliza o dirigente.