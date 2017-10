A dupla se apresentou em Maringá na noite de sábado e seguia para São Borja no Rio Grande do Sul

O avião de prefixo PP-NPC da dupla sertaneja Maiara e Maraisa saiu de pista no Aeroporto de Maringá (PR) na tarde do último domingo (15). Ninguém se feriu e as cantoras seguiram viagem em outra aeronave.

Conforme o site local Tudo em Dia, a assessoria de imprensa da dupla informou que o avião saiu da pista depois que um pneu estourou. Ainda de acordo com a assessoria, ninguém se feriu e as cantoras seguiram viagem em outro avião.

A dupla se apresentou em Maringá na noite de sábado (14) e seguiam para São Borja (RS) para cumprir com a agenda de shows.