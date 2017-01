Eike Batista chega ao Rio de Janeiro e é preso pela Polícia Federal

O empresário Eike Batista foi preso pela Polícia Federal ao chegar ano Brasil, assim que o avião que ele estava pousou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 9h50 desta segunda-feira (30). Segundo as informações divulgadas pela imprensa nacional, Eike deixou o aeroporto John F. Kennedy, em Nova York (EUA), às 0h45 (horário de Brasília), no voo 973 da America Airlines, para se entregar à Justiça brasileira.

Ele seguiu para o IML (Instituto Médico Legal), para realizar exames de corpo de delito, de onde será levado direto para o presídio Ary Franco, zona norte do Rio. A informação é da assessoria de imprensa da Polícia Federal, e foi confirmada pela defesa do empresário, que não tem diploma universitário e por isso deve aguardar julgamento em uma cela comum.

Eike teve a prisão decretada em mais uma fase da operação Lava Jato que gerou a operação Calicute, e que é a Operação Eficiência. Ele já era considerado foragido pela Justiça, o empresário teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol.