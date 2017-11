Em nota, Marun fala sobre expectativa de posse

Na noite de quarta-feira (22) o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), cotado para ser ministro da Secretaria de Governo, divulgou uma nota onde destaca a expectativa da posse, que não aconteceu, mas explica que até então nada havia sido oficialmente confirmado.

Mesmo com a negativa, o Palácio confirmou que há negociações sobre a possível substituição do tucano pelo deputado. Temer fará novas conversas para oficializar a troca de ministro.

Veja a nota na íntegra:

Em relação a expectativa criada pelas notícias que anunciaram a minha posse nesta quarta-feira, no cargo de Ministro Chefe da Secretaria de Relações Institucionais, declaro o seguinte:

1-Eu e alguns Deputados do PMDB conversamos hoje pela manhã no Palácio do Planalto com o Sr presidente, mas nenhum convite foi oficializado;

2-Essa conversa somada ao adiamento do horário da posse do Deputado Baldy no ministério das Cidades gerou a expectativa de que eu também seria empossado, o que nunca chegou a ser confirmado;

3- Seguem fortes minha confiança no governo e meu empenho no sentido de que sejam aprovadas as necessárias reformas que o presidente Temer corajosamente propõe;

4)Me mantenho a disposição do presidente, para contribuir para a continuação do sucesso de nossas ações, nos termos do que foi hoje conversado.

Carlos Marun

Deputado Federal - PMDB/MS

22/11/2017