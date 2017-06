Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro de 2017, ambas por 2 a 0 diante de Avaí e Palmeiras, o Tricolor recuperou a confiança e encontrou o equilíbrio necessário para disputar as primeiras colocações na tabela. Durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira (2), no Centro de Treinamento da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni avaliou o momento da equipe na temporada.

“O futebol é analisado de maneira muito pontual. Num dia está tudo bem, tudo equilibrado. No outro, se você não faz o placar, está tudo errado. No começo do ano, fazíamos dois gols por jogo. Hoje, isso caiu, mas também caiu o número de gols tomados. Encontramos o equilíbrio, o que é importante e espero que possamos manter essa consistência”, afirmou o comandante.

Durante o bate-papo com os jornalistas nesta manhã, o treinador também projetou o duelo com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, que será disputado pela quarta rodada da competição nacional.

“Espero que possamos manter, em Campinas, esse nível de atuação das três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Se mantivermos isso contra a Ponte Preta teremos este equilíbrio. O futebol é muito impulsivo”, finalizou.

Com seis pontos em três rodadas, o Tricolor ocupa a sexta colocação no Brasileiro. Pela frente, o São Paulo terá um adversário que está no 11º lugar, com quatro pontos. Antes de seguir para o interior paulista, o time são-paulino terá mais duas atividades: nesta sexta-feira e no sábado (3).