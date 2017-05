Entenda como a taxa de juros é definida pelo Banco Central

Qualquer definição sobre a queda, manutenção ou aumento dos juros no País depende de sete diretores e do presidente da instituição

A evolução da taxa básica de juros (Selic) é decidida pela diretoria do Banco Central em reunião complexa, fechada, com grande volume de informações. Qualquer definição sobre a queda, manutenção ou aumento dos juros no País depende de sete diretores e do presidente da instituição. Somente eles podem votar para definir a taxa.

O encontro que acontece com a diretoria do Banco Central para decidir sobre a taxa Selic é chamado de Comitê de Política Monetária (Copom). Essa reunião ocorre oito vezes por ano, mais ou menos a cada 45 dias. Por ser sigilosa e fechada, não há como antecipar qualquer tipo de informação até que os números oficiais sejam divulgados publicamente

A tomada de decisão não é simples. A reunião ocorre em duas etapas. Na primeira parte, na terça-feira, é feita uma análise de mercado e de conjuntura. Durante a manhã e a tarde, técnicos do Banco Central apresentam análises da economia brasileira e internacional para os diretores.

A segunda etapa da reunião ocorre na quarta-feira. Essa parte do encontro, no entanto, conta somente com a presença dos diretores e do presidente do Banco Central. Eles se reúnem no 20º andar do edifício sede, em Brasília, sem acesso a qualquer meio de comunicação com o ambiente externo. O grupo debate a conjuntura e, ao fim da reunião, vota e define a taxa Selic que vai valer pelos próximos 45 dias.

Propostas para a Selic

Nesse segundo dia de reunião, o diretor de Política Econômica é o responsável por coordenar a apresentação da situação macroeconômica do País.

Ele também apresenta os resultados dos modelos (simulações de cenário) e faz sugestões sobre as diretrizes de política monetária. Depois das apresentações, esse diretor e o de Política Monetária fazem propostas para a definição da Selic.

Comunicado do Copom

Definida a taxa, o grupo redige um comunicado que informa o resultado da reunião, traz explicações sobre essa definição e dá indicações de como a diretoria pode seguir no próximo encontro.

O documento ainda relata como cada diretor votou. Assim que o texto é finalizado, ele é imediatamente divulgado no site da instituição, em local de fácil acesso. Os diretores só podem deixar a sala e voltar a ter acesso aos meios de comunicações após a divulgação do comunicado.