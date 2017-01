Erika Canela, Miss Bumbum 2016, tatua rosto de Donald Trump

Não, essa não é uma matéria do sensacionalista e não, nós não estamos brincando, caros leitores. A Miss Bumbum 2016, Erika Canella, desenhou o rosto do presidente eleito dos Estados Unidos nas costas. Ok, a dúvida persiste e nós vamos saná-la: Não foi desenho de canetinha, ou feito com henna, que sai em uma semana. A modelo tatuou de verdade, eternamente, até que o laser apague, o rosto de Donald Trump. O motivo: Nós vamos deixar ela mesma contar.

"Eu sei que muitos vão odiar por este motivo, e outros podem até gostar, mas é uma 'bandeira branca' um pedido de paz, sou latina, mulher e não conheço os USA, mas acredito que discursos de ódio só tragam ódio, essa tatuagem é um pedido de mais amor e solidariedade diferente dos seus discursos Trump, por aqueles que sonham em um mundo melhor. Assisti a um discurso de uma atriz, e sou sincero não sou fã de cinema, mais ela me chamou atenção, que disse violência gera violência, ódio gera ódio, quero que este ato possa ser capaz de dizer Paz , eu espero o melhor em você estamos todos juntos imigrantes, mulheres, todos", disse.

A notícia - que pode não mudar a sua vida, mas que mudou a de Erika, com certeza - foi destaque no site internacional The Sun. O jornal britânico falou com a morena e repercutiu a notícia da tatuagem, dizendo que Erika fez a tatuagem 'em uma tentativa bizarra de mostrar sua opinião para as mulheres e os imigrantes'.