Estagiário é demitido e ganha lição de moral no Facebook após posts machistas

A etiqueta profissional adverte: muito cuidado com o que se posta nas redes sociais. Em algum momento, tais conteúdos podem se virar contra você. É o caso de um estagiário da Cantareira Construtora e Imobiliária, do Maringá, no Paraná. O rapaz decidiu utilizar as dependências da empresa como cenário de fotos com legendas minimamente controversas, desafiando "feministas e aborteiras".

"Procurando alguma feminista pra ajudar a descarregar. Direitos iguais até chegar a carga de cimento", diz um dos posts publicados em seu Facebook. Em outro momento, o estagiário ataca "aborteiras": Analisando um projeto hidrossanitário onde vai passar os argumentos das feministas, aborteiras, etc".

Nesta quarta-feira, em sua página no Facebook, a Cantareira publicou um pedido de desculpas e o anúncio do desligamento do funcionário. Inicialmente, com as polêmicas postagens feitas pelo jovem.

No entanto, a empresa decidiu excluir as imagens do ex-estagiário como forma de não propiciar o seu linchamento virtual. O post foi atualizado apenas com o conteúdo em texto, já contando com 5 mil compartilhamentos em menos de duas horas de publicação. "Nós, do Grupo Cantareira tomamos conhecimento de postagens, com mensagens sexistas e extremistas, feitas por um estagiário em uma rede social pessoal. Apesar das fotos terem sido feitas em nossos empreendimentos, ressaltamos que não reflete a opinião do grupo, mas particular. O Grupo Cantareira despreza qualquer incitação de ódio e preconceito. Esclarecemos a situação e comunicamos que o estagiário não faz mais parte da nossa equipe", diz a nota.

Logo em seguida, a empresa publicou, também em sua página, uma imagem com dizeres diretamente ligados ao incidente com o, agora, ex-funcionário: "Lugar de mulher é onde ela quiser".