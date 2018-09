As redes sociais, Facebook e Instagram, estão fora do ar desde às 17h, no Brasil.

Alguns usuários que tentar postar suas publicações são surpreendidos com a mensagem "desculpe, algo deu errado". No Instagram, a informação é "erro de rede desconhecido". O Messenger também apresenta mensagens de erro tanto no navegador quanto no celular.

O site Outage Report, que registra problemas de acesso em sites, indica que o pico de reclamações ocorreu a partir de 17h30 (horário de Brasília). Estados Unidos e alguns países da Europa também estão sendo afetados.