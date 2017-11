Falsas promoções se espalham pelas redes sociais e enganam clientes

Promoções falsas de fim de ano se espalham pelas redes sociais e grandes empresas e clientes viram alvos de estelionatários em todo o Brasil. Os golpes se multiplicaram intensamente nas últimas semanas pelo WhastApp e Facebook. Os anúncios prometem passagens aéreas gratuitas da Gol e Latam, também existe a promessa de kits de natal do Boticário e crédito para celular.

Esse tipo de golpe é conhecido como “Phishing”, o criminoso envia uma promoção e adiciona um link idêntico aos das lojas oficiais e isso redireciona a pessoa para sites falsos. Quem clicar no endeeço tem o computar invadido por vírus e um malware criptografa os dados do desktop e permite ao criminoso “sequestrar” os dados de quem caiu na armadilha até pedir resgate.

Essa prática foi explicada pelo gerente de Segurança da Informação na Consultoria global Protivit, Matheus Jacyntho. O especialista diz ainda que o criminoso pode roubar os dados pessoais e bancários que estiverem no desktop ou celular. O risco maior está no computador já que a maioria das pessoas usam o desktop para acessar o WhatsApp.

Jacyntho recomenda que as pessoas sempre duvidem de promoções com preços muito abaixo do que os praticados no mercado, mesmo em época de Black Friday. Além de que os clientes devem prestar muita atenção nos links, pois eles são bem parecidos com os das empresas tradicionais.

Quem entrar em um link falso, pesquise primeiro se as promoções são verdadeiras, consulte os sites das empresas ou até mesmo as redes sociais das mesmas, pois o cliente deve achar algum alerta de falsas promoções.

Boticário

O Boticário também está sendo alvo das falsas promoções, no WhatsApp existe uma ação com link para uma pesquisa de Desejos de Make e ganhar um Lápis Delineador Make B. Porém a empresa já alertou aos clientes que essa promoção não existe.

“Mesmo no caso da promoção ser válida, se depender de informação de um código ou de dados do cliente, a inserção dessa informação só deve ser feita no site de compras da empresa, nunca no link enviado” alerta Jacyntnho.

Quem perceber o golpe deve imediatamente procurar uam delegacia de crimes cibernéticos do seu estado. A melhor opção aos internautas a não caírem nas “garras” dos mentirosos é sempre a prevenção, ou seja, não clique em links suspeitos, tenha o antivírus sempre atualizado.

Quem já clicou nas promoções falsas, a recomendação é trocar todas as senhas por um dispositivo diferente do que acessou o golpe.

“É necessário atualizar o antivírus e fazer uma varredura completa a fim de remover vírus ou malwares instalados, e caso não esteja seguro, realize a restauração de fábrica ou reinstalação do sistema operacional e softwares/aplicativos, com a ajuda de profissional qualificado”, ressalta Jacyntho.