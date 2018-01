Um funcionário de uma multinacional americana, a Salesforce que atua no Brasil e produz software para empresas como a Embraer, causou demissões ao extrapolar em sua fantasia na festa de confraternização dos funcionários que aconteceu no fim de ano e acabou causando a troca do comando da empresa. O integrante da empresa se fantasiou de “Negão do WhatsApp” e casou polêmica na matriz.

De acordo com a Folha de São Paulo, a área de recursos humanos promoveu uma festa a fantasia aos funcionários. A brincadeira premiaria a melhor fantasia, o primeiro lugar levaria R$ 3 mil e a votação seria feita por 250 participantes da festa.

Um dos funcionários da área de vendas fantasiou – se de um meme muito conhecido no aplicativo WhatsApp, chamado de “Negão do WhatsApp”. Ele foi bem detalhista e se vestiu a caráter, colocou uma camisa azul, toalha no pescoço, chapéu rosa e claro improvisou uma prótese para imitar o pênis do personagem.

"As Branquelas" também causaram na festa

O “Negão do WhatsApp” da empresa americana não ganhou o prêmio, mas ficou em quarto lugar. Porém sua imagem foi parar no centro de uma foto, onde ele aparece ao lado do diretor comercial e de mais dez pessoas.

A matriz, em San Fracisco nos Estados Unidos, aonde a imagem chegou causou uma crise. Com isso, mesmo com informações divergentes, há notícias de que o funcionário, o diretor e o presidente da empresa foram demitidos. E mais dois funcionários que estavam vestidos com o tema do filme “As Branquelas”, onde dois policiais se vestem de mulher, foram suspensos até a segunda ordem.