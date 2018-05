Feirão Caixa da Casa Própria começa hoje em mais cinco cidades

O Feirão Caixa da Casa Própria 2018 recomeça hoje (18), às 10h, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Uberlândia (MG), Goiânia e São Luís. Até domingo (20), serão ofertados 58.123 imóveis entre novos e usados.

Em Belo Horizonte, o evento será realizado nos Pavilhões I e II da Expominas, com 61 parceiros da Caixa e 14.472 imóveis ofertados. No Centro de Convenções de Goiânia estarão à venda 6.663 habitações, oferecidas por 67 parceiros. No Rio de Janeiro, o evento será no Pavilhão II do Riocentro, contando com 64 parceiros e 15.188 imóveis à venda.

O Pavilhão Multicenter do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abrigará o feirão da capital do Maranhão. Estarão à venda em São Luís 7.800 imóveis, com a participação de 31 parceiros. Em Uberlândia (MG), o evento acontecerá no Center Convention, com 49 parceiros ofertando 14 mil imóveis.

No feirão, o visitante pode encontrar um imóvel, simular o valor da prestação e assinar o contrato de financiamento. Ao todo, o feirão vai reunir 1.600 empregados do banco, 422 correspondentes imobiliários, 559 construtoras e 124 imobiliárias para oferecer 179 mil imóveis novos e 23 mil usados.

Para solicitar crédito no Feirão Caixa, o interessado deve levar o documento de identidade, o CPF e os comprovantes de renda e de residência atualizados. A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana.

Na primeira semana do feirão, foram movimentados cerca de R$ 4,4 bilhões. De 4 a 6 de maio, o evento recebeu 62.515 visitantes nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Foram encaminhados 22.538 contratos para concessão de crédito.

A última semana do Feirão Caixa acontecerá de 25 a 27 de maio em Brasília, Belém, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e no Recife.