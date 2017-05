Flamengo, Corinthians e Novo Hamburgo são os campeões Estaduais

Guerreiro marca quase no fim do segundo tempo e evita decisão por pênaltis

Em outros estados também foi dia de decisão. No Estádio Maracanã na tarde deste domingo (7) no Rio de Janeiro, o Flamengo, de virada, bateu o fluminense por 2 a 1 e ficou com a taça. O Rubro Negro tinha a vantagem, pois venceu o seu arquirrival no último domingo por 1 a 0.

O Peruano, Guerreiro, foi o destaque do jogo. Quando a partida seguia para o final, aos 39 minutos do segundo tempo, o atacante marcou o gol e descartava a possibilidade da decisão por pênaltis. Mesmo assim o time o Rubro Negro não desacelerou, aos 50 minutos do tempo complementar, com Rodnei, a equipe fez mais um e sacramentou o titulo.

O título paulista ficou com o Corinthians após ter empatado com a Ponte Preta em 1 a 1. As equipes duelaram também na tarde deste domingo no Itaquerão em São Paulo. No jogo de ida a Macaca perdeu por 3 a 0. Os gols de hoje foram marcados por Romero, do Corinthinas, e Marllon, da Ponte.

No Rio Grande do Sul a grande surpresa foi o Novo Hamburgo, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal com o Inter a disputa foi para os pênaltis. E nas cobranças das penalidades máximas o Novo Hamburgo superou o Saci por 3 a 1. O campeão quebrou hegemonia do Inter que durava seis anos.