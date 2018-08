As Forças Armadas irá reforçar a segurança no estado de Roraima. O presidente Michel Temer anunciou, na terça-feira (28) a medida em um pronunciamento no Palácio do Planalto. A decisão ocorreu dez dias depois do confronto entre brasileiros e venezuelanos em Pacaraima – RR.

Segundo o presidente, o emprego das Forças Armadas será para garantir a lei e a ordem em Roraima. De acordo com ele, o objetivo é oferecer segurança aos brasileiros e também aos imigrantes venezuelanos, que buscam apoio no Brasil.

A fronteira de Roraima e Venezuela é uma das áreas mais sensíveis do país e principal porta de entrada de imigrantes no território brasileiro.