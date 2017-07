Governo venezuelano culpa oposição por queima de alimentos

O ministro de Alimentação da Venezuela, Rodolfo Marco Torres, informou hoje (30) que um depósito de alimentos foi incendiado ontem à noite no leste do país, destruindo grande quantidade de alimentos, e culpou os opositores do governo de Nicolás Maduro pelo incidente. A informação é da agência EFE.

"Foi incendiado um centro de estoque da Mercal (rede estatal de insumos com preços baixos), numa ação criminosa, onde mais de 50 toneladas de alimentos foram destruídas", disse o ministro ao canal estatal VTV.

Ele explicou que o fato aconteceu no estado de Anzoátegui, no que chamou de "ação fascista e terrorista que atenta contra o povo", e responsabilizou a direita venezuelana, como o governo chama a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD).

Segundo o ministro, pelo menos 30 instalações vinculadas à pasta de Alimentação já "foram queimadas e atacadas" durante os três meses de protestos vividos pelo país e que já deixou cerca de 80 mortos e perto de 1.500 feridos.

Além das 50 toneladas de comida incendiada, o depósito atacado ontem guardava mais cerca de 120 toneladas de alimentos, que não foram queimados graças à ação dos bombeiros, pelo que, destacou Torres, o governo manterá a distribuição de comida na região.

O ministro afirmou que vários trabalhadores do seu escritório foram agredidos durante a onda de manifestações e da agitação social e política, destacando que dois deles foram feridos à bala há duas semanas no estado de Lara (noroeste), sem dar mais detalhes.