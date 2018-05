Greve dos caminhoneiros afeta transporte coletivo

Coletivo operou com menos de 70% da frota de ônibus

Menos de 70% da frota de ônibus do transporte coletivo está em circulação hoje (24) na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o sindicato das empresas (Rio Ônibus), o motivo é a interrupção do abastecimento de óleo diesel em todo o estado, provocada pela greve dos caminhoneiros.

“Com as manifestações que vêm sendo promovidas em todo o país pelo setor de transporte de cargas, contra a política de preços de combustíveis adotada pela Petrobras, as empresas de ônibus estão sob o risco iminente de falta total de combustível”, diz o sindicato, em nota, informando que pela manhã estava circulando 67% do total da frota.

Segundo a Rio Ônibus, as empresas consorciadas estão “empenhando todos os esforços para que a população não seja prejudicada” e chegaram a abastecer os coletivos em postos de gasolina comuns, “mesmo com o preço do óleo diesel superior ao habitual”.

Ontem, cerca de 80% da frota estava nas ruas, mas há risco de paralisação total do sistema. Segundo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor), se a situação de desabastecimento permanecer, a previsão é que amanhã a circulação caia para 50% da frota.