Na manhã desta segunda-feira (18) um grupo de 30 venezuelanos partiu de Boa Vista com o destino ao estado de Pernambuco. O grupo foi transportado num avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A ação é mais uma etapa do processo de interiorização de imigrantes no país.

Os venezuelanos deverão ser acomodados em um abrigo no município pernambucano de Igarassu, que, segundo o governo federal, já recebeu 69 pessoas em situação semelhante. A cidade tem cerca de 100 mil habitantes.

Segundo informações da Casa Civil da Presidência da República, que coordena o processo de interiorização de imigrantes, o total de venezuelanos enviados a outros estados nos moldes da interiorização já passa de 19 mil. O processo, que implica a manifestação voluntária do imigrante em ser transferido, conta com o apoio de diversos organismos da Organização das Nações Unidas (ONU), como a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), a Agência da ONU para as Migrações (OIM), o Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que visam a garantir a efetividade do acolhimento, inclusive acompanhando questões como a qualidade do atendimento de saúde aos imigrantes e a matrícula de crianças em escolas.

Para esta semana, estão programadas ainda transferências de venezuelanos para Manaus (AM), Conde (PB), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Os voos, que partem de Roraima, estão agendados para nesta quarta-feira (19), quinta-feira (20) e sexta-feira (21). Na última quinta-feira (13), mais de 190 venezuelanos foram enviados para as cidades gaúchas de Canoas e Esteio.

Todos os participantes do programa são vacinados, submetidos a exames de saúde e regularizados no Brasil, tendo direito a uma via do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da carteira de trabalho. Ao aderir, o imigrante tem também a possibilidade de formalizar sua solicitação por refúgio, a fim de assegurar a proteção do governo brasileiro.