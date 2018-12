A Fundação Nacional do Índio (Funai) solicitou reforço da Polícia Militar do Amazonas e do Exército depois que homens armados atacaram uma base de proteção a índios isolados da Terra Indígena Vale do Javari, nas proximidades da fronteira do estado com o Peru. O ataque ocorreu na madrugada de sábado (22).



Segundo informações da Agência Brasil, a entidade relatou que homens não identificados alvejaram um flutuante da fundação e trocaram tiros com PMs que participavam de uma operação de rotina para coibir a ação ilegal de caçadores e pescadores.



A Funai aponta que o local concentra o maior número de povos indígenas isolados da região. Pelo menos 17 grupos diferentes de índios isolados já foram registrados no interior da terra indígena, sendo assim, essa pode ser a maior concentração de grupos isolados em uma mesma reserva.