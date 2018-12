O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), divulgou nesta quinta-feira (13), uma pesquisa onde aponta que 75% dos brasileiros consideram que o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e sua equipe estão "no caminho certo", em relação às decisões tomadas até o momento.

O levantamento também aponta que 14% dos entrevistados acham que Bolsonaro está no caminho errado e 11% não souberam ou não responderam.

Equipe de governo

A pesquisa mostra também que a maioria dos brasileiros ouvidos aprova as indicações para compor a equipe de Bolsonaro, bem como as medidas que vêm sendo anunciadas pela equipe.

Entre os entrevistados, 80% se dizem pelo menos um pouco informados sobre as indicações do presidente eleito para os cargos de primeiro escalão do governo – ministros e colaboradores da equipe de transição. Desses, 55% consideram as indicações adequadas ou muito adequadas.

Pouco mais de oito em cada dez se dizem informados, em alguma profundidade, sobre as propostas já anunciadas pelo presidente eleito. Entre eles, 75% afirmam aprovar de forma geral as propostas. O percentual de aprovação cresce de acordo com o grau de informação que o entrevistado diz ter sobre o novo governo.

Expectativa para 2019

O levantamento também avaliou a expectativa que a população tem em relação ao governo Bolsonaro, a partir de 2019. Veja o resultado:

- Ótimo: 25%

- Bom: 39%

- Regular: 18%

- Ruin: 4%

- Péssimo: 10%

- Não sabem ou não responderam: 4%

A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi feita entre 29 de novembro e 2 de dezembro e ouviu 2 mil eleitores de 127 municípios. A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.