Imagens fortes: dupla de canibais foi presa na Rússia

Um homem e uma mulher foram presos na última segunda-feira (25) em Moscou na Rússia acusados de canibalismo contra 30 pessoas. Em buscas pela casa do casal, a polícia encontrou sete pacotes congelados com restos de corpos humanos e também fragmentos de pele.

De acordo com as informações do portal Terra, a dupla de canibais confessou que acondicionavam as vítimas na geladeira para comerem. Dos 30 corpos encontrados, apenas sete foram identificados pelas autoridades da Rússia. Conforme o casal, eles comem carne humana há 18 anos

O casal, inicialmente, negou qualquer acusação de assassinato, mas, depois, confessou ter matado apenas duas pessoas.