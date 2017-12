Imagens fortes: seis homens morrem fuzilados em chacina

Em chacina seis homens são mortos após serem fuzilados durante partida de futebol. O crime aconteceu na noite de terça-feira (12) em Manaus (AM), de acordo com a Polícia Civil o motivo das mortes seria pela disputa do narcotráfico no Amazonas.

De acordo com a Folha de São Paulo, as execuções aconteceram no bairro Compensa, onde opera a facção criminosa Família do Norte (FDN). O grupo é responsável pelo massacre do Ano Novo que ocorreu em dois presídios de Manaus onde 63 pessoas foram assassinadas. A ação foi dirigida aos rivais do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Com esses indícios a Polícia Civil suspeita que o PCC tenha coordenado as mortes da última terça em um campo de futebol. A maioria das vítimas faziam parte do time T5 Jamaica, antigo Compensão. Conforme investigações realizadas em 2015, esse time pertence ao FDN e foi fundado por José Roberto da Compensa, que hoje está no presídio federal de Campo Grande.

Conforme testemunhas, homens encapuzados chegaram no local que fica dentro de um Centro Social Urbano. Eles estavam armados com fuzis, espingardas e pistolas, antes de começarem a chacina os criminosos retiraram as crianças do campo de futebol.

Testemunhas

Ainda de acordo com testemunhas, os assassinos gritaram “Aqui é do PCC”. Apenas uma das vítimas tinha passagem pela polícia: Michel de Sena Passos , de 33 anos, passagem por tráfico de drogas.

As outras vítimas são: David Costa da Silva, 27, Ronaldo Oliveira de Souza, 23, Edilson Xavier, 24, José Diego Serrão, 17, Rodrigo de Oliveira Souza, 24. No momento do tiroteio mais pessoas ficaram feridas, um homem que também foi atingido, foi localizado na quarta-feira (13), ele estava com prisão preventiva decretada por homicídio.

Dos nove encaminhados a hospitais continuam internados, um adolescente de 16 anos, também vítima dos tiros, está em estado grave. Os carros usados pelos assassinos foram encontrados abandonados em dois pontos da cidade.

Após o crime a polícia reforçou o policiamento pela região.