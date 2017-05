Indicador Serasa Experian mostra expansão da economia no primeiro trimestre

Segundo a Serasa Experian, a agropecuária foi o destaque positivo da atividade econômica no primeiro trimestre de 2017

O Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica registrou crescimento de 0,9% no primeiro trimestre do ano. O índice, divulgado hoje (16), indica a retomada da economia do país, que não registrava resultado de crescimento desde 2015.

“A atividade econômica terminou o primeiro trimestre com expansão de 0,9%, caracterizando, portanto, o fim da recessão econômica que se estendeu por dois anos, isto é, desde o início de 2015”, destacou a Serasa Experian em nota.

De acordo com o levantamento, contribuíram para o resultado a retomada da confiança de consumidores e de empresários, a condução da política econômica, os recuos da inflação e da taxa de juros, e bons resultados da agropecuária e das exportações.

Segundo a Serasa Experian, a agropecuária foi o destaque positivo da atividade econômica no primeiro trimestre de 2017: alta de 10,8% em relação ao último trimestre de 2016. O setor de serviços também teve desempenho positivo, com alta de 0,3% em comparação ao quarto trimestre de 2016. O setor industrial recuou 1,1% no primeiro trimestre de 2017.