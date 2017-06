Inscrições para lista de espera do Sisu termina amanhã

A lista de espera da segunda edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) aceita inscrições até segunda-feira (19). Podem participar os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não se matriculado. A convocação dos aprovados está prevista o dia 26.

Para participar, basta acessar a página eletrônica do Sisu. É necessário ter em mãos o número de inscrição e senha do Enem de 2016. A lista de espera do Sisu é restrita à primeira opção de vaga do candidato.

Finalizada a manifestação de interesse, será emitida uma mensagem de confirmação. A convocação dos selecionados para a matrícula caberá às próprias instituições de educação superior. Assim, é importante que os participantes acompanhem as convocações feita por elas.

Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste processo seletivo, foram ofertadas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 universidades federais, estaduais e institutos federais. Ao todo, 935.550 pessoas se inscreveram, o que representa 64.192 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. O total de inscrições foi de 1.797.386 – cada candidato pode fazer até duas opções de curso.