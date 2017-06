Inverno deve ter temperaturas dentro da média, prevê Cemaden

As temperaturas do inverno deste ano, que começa oficialmente nesta quarta-feira (21) às 1h24, devem ficar dentro da média para o período, segundo previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

“Em princípio, não deveremos ter grandes anormalidades em termos médios, até porque não temos episódios de El Niño ou de La Niña”, explicou o coordenador-geral de Operações e Modelagens do Cemaden, Marcelo Seluchi.

Apesar de começar oficialmente na madrugada, a chegada do inverno já baixou as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste por causa da formação de frentes frias vindas da Antártica.

Além dos termômetros em queda, a estação também é marcada pela baixa nos índices de umidade relativa do ar na região central do Brasil, que engloba o Sudeste, o Centro-Oeste, a parte sul da Região Norte e áreas do sul e do oeste do Nordeste. Como consequência, segundo Seluchi, há maior risco de queimadas, especialmente no Cerrado e no sul da Amazônia. No litoral, a preocupação é com a formação de nevoeiros.