O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, se reuniu na manhã desta sexta-feira (26), com deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, para definir os próximos rumos da construção da ponte que ligará o Brasil e Paraguai, em Porto Murtinho.

Para a construção da ponte, a bancada federal quer um termo oficial do Conselho de Itaipu para o remanejamento de recurso para a obra. A senadora Simone Tebet (MDB) que esteve na reunião, explicou que o ministro conseguiu recurso de R$ 300 milhões que virá da Itaipu e que também existe uma emenda de bancada no valor de R$ 57 milhões que já estava destinada para o início das obras. “O que queremos é a certeza que a Itaipu vai bancar a obra para direcionar a emenda para o DENIT investir em recapeamento, tapa-buraco ou qualquer outra melhoria”, disse a senadora ao comemorar a “sobra de dinheiro” para a construção da ponte.

Marun explicou que o recurso poderá ser aprovado pelo conselho em até 15 dias e garantiu que, com as tratativas, “há 100% de certeza que o recurso será aprovado”. O ministro disse que a ponte está orçada em R$ 280 milhões. Com a aprovação, será celebrado o acordo entre os presidentes do Brasil e Paraguai que está previsto para acontecer em novembro.

Estiveram na reunião os senadores Pedro Chaves e Simone Tebet, os deputados federais Dagoberto Nogueira e Vander Loubet, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística, Claudio Cavol, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Thiago Carim Bucker, além de outras autoridades.