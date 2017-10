Itamaraty pede diálogo entre Espanha e Catalunha

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta quinta-feira (12) comunicado em que pede diálogo entre a Espanha e a região da Catalunha. No documento, o Itamaraty afirma que o Brasil vem “acompanhando com atenção os últimos acontecimentos na Espanha, país cuja transição democrática foi e é um exemplo para a América Latina”.

“Ao reiterar os laços de amizade e solidariedade que unem brasileiros e espanhóis, o governo conclama ao diálogo, no marco da legislação desse país, ressaltando a importância do pleno respeito à Constituição espanhola e ao Estado Democrático de Direito”, diz a nota.

A Espanha e a Catalunha estão em meio a novo impasse depois que a região separatista decidiu em plebiscito declarar independência. No entanto, ao anunciar o resultado, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, declarou a independência da região, mas suspendeu os efeitos do anúncio para abrir um processo de diálogo com o governo espanhol.

O governo espanhol enviou requerimento ao chefe do Executivo da Catalunha em que dá prazo de cinco dias, até segunda-feira (16), para que a Generalitat (governo catalão) confirme se declarou a independência da região. O documento estabelece ainda que o presidente catalão tem até quinta-feira (19) para retificar a decisão e restaurar a ordem constitucional.

Para Jordi Turull, porta-voz do governo catalão, a iniciativa espanhola deixa claro que não há abertura para o diálogo. Em seu discurso no Parlamento na última terça-feira (10), o presidente catalão, Carles Puigdemont, afirmou que a suspensão dos efeitos da declaração de independência tinha como propósito abrir caminho para o diálogo, numa tentativa de diminuir as tensões e propiciar um possível acordo.