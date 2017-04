Janot pede vista sobre resolução que pode afetar procuradores da Lava Jato

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez pedido de vista em votação no Conselho Superior do Ministério Público sobre resolução que pode afetar a Operação Lava Jato. A proposta que teve um pedido para maior tempo de análise é a que limita o número de procuradores que uma unidade do Ministério Público pode ceder para atuar em investigação de outra unidade.

Segundo a resolução, ficaria fixado em 10% a quantidade de procuradores que uma unidade poderia ceder. No momento em que Janot pediu vista, a votação estava com maioria a favor do texto: 7 a 1. Faltavam apenas os votos de dois conselheiros.

Apesar da maioria já ter votado favoravelmente, a resolução ainda não é considerada aprovada, por conta do pedido de vista.

Nesta segunda-feira (24), durante a abertura da sessão, Janot já havia criticado o texto. Ele afirmou que não foi consultado e que a resolução prejudicaria as investigações da Operação Lava Jato.

Atualmente, a força-tarefa da Operação Lava Jato pode solicitar quantos procuradores quiser para compor a equipe de investigação. O procurador-geral da República afirmou que a operação necessita de especialistas e mão-de-obra qualificada.

Um segundo ponto que causa polêmica e que pode afetar a Lava Jato é a limitação de período que um procurador pode ficar em oura unidade. Segundo a resolução que está sendo votada, o tempo será de apenas quatro anos. Desta forma, ano que vem, quando a operação Lava Jato completa seus quatro anos, o corpo de procuradores deveria ser modificado.