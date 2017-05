JBS lucrou com escândalo envolvendo Temer

A JBS lucrou com o escândalo evolvendo o presidente Michel Temer. De acordo com o jornal O globo, a empresa comprou dólares em grandes quantidades antes do fechamento do mercado ontem. Na quarta-feira, moeda registrou valorização de 1,67% sendo negociada em 3,13 reais.

Hoje, após a notícia de que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou Michel Temer concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso, o dólar futuro disparou a, atingindo o limite máximo permitido de 3,3235 reais. A moeda abriu subindo cerca de 5% e as negociações começaram mais tarde. Por volta das 11 horas, a moeda bateu 3,43 reais.

Bolsa

A bolsa abriu em queda de mais de 10% e entrou em circuit breaker. O mecanismo, que paralisa as negociações em 30 minutos, só é acionado quando as cotações superam o limite de 10% de alta ou de queda. Na volta das negociações, se a queda atingir 15 por cento ante o encerramento do dia anterior, os negócios são suspensos por 1 hora. A última vez em que isso ocorreu foi em 2008, em meio à crise internacional.