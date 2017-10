Juiz diz que corpo encontrado em rio na Argentina é de ativista desaparecido

O juiz Gustavo Lleral, responsável pela investigação do caso do ativista argentino Santiago Maldonado, confirmou que o corpo encontrado essa semana flutuando em um rio do sul do país é do jovem artesão, que desapareceu no dia 1º de agosto. Segundo ele, a autópsia mostrou que o corpo não tinha lesões. A informação é da Agência EFE.

“Falta agora descobrir qual foi a causa da sua morte e para isso devemos esperar ver os resultados complementares das amostras colhidas nesses tipos de casos”, explicou o juiz.

De acordo com o magistrado, que assumiu o comando do caso do sumiço de Maldonado depois que o primeiro juiz foi afastado após um pedido da família do jovem, é preciso esperar “mais de duas semanas” para ter os resultados finais do processo de autópsia.

O juiz disse que graças aos rastros papilares foi confirmado que o corpo é de Maldonado, apenas algumas horas depois de Sergio, irmão de Santiago, ter declarado que o corpo era o de seu parente, após reconhecer suas tatuagens.

Algumas testemunhas afirmaram que agentes da Gendarmaria (força de segurança pública da Argentina) tinham sequestrado o jovem, no entanto, por enquanto não há nenhuma prova sobre isso.