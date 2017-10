Leilões do pré-sal de outubro devem render R$ 100 bilhões em investimentos

Leilões de oito campos de exploração de petróleo e gás, localizados no pré-sal, devem gerar R$ 100 bilhões em investimentos no Brasil. "Pensem na quantidade de empregos, de novos empregos, que vamos garantir ao povo brasileiro", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Prevista para 27 de outubro, a operação deve atrair petrolíferas de todo o mundo. "É um fato muito importante para o Brasil e principalmente para o estado do Rio de Janeiro", afirmou, em mensagem no Facebook. Para ele, os esforços do Governo do Brasil em aumentar a transparência e melhorar as regras vão gerar "um resultado muito positivo" para o País.

Todo esse volume de investimentos deve ser distribuído entre encomendas para a indústria brasileira e em serviços ligados ao setor. Esses investimentos devem ser distribuídos ao longo de até 10 anos. A expectativa do setor privado é que essas operações gerem ainda 500 mil empregos.

As operações de 27 de outubro são a segunda e a terceira rodadas de áreas do pré-sal. O primeiro leilão ocorreu em 2013, em Libra. Na segunda rodada, serão leiloados quatro blocos em áreas que têm petróleo e que o reservatório se estende para outra área que já está em produção.

A terceira rodada também terá o leilão de quatro blocos, mas em áreas não exploradas. Serão colocados à venda os blocos de Pau Brasil, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central. O cálculo da ANP foi feito a pedido do jornal O Globo.