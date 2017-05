Manifestantes começam a se dispersar em Brasília

Os manifestantes, que a Polícia Militar estimou em 35 mil pessoas, pediam a saída do presidente Michel Temer

Após percorrer toda a Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso Nacional, os participantes da marcha Ocupa Brasília começam a se dispersar, dirigindo-se a outros pontos da cidade.

Os manifestantes, que a Polícia Militar estimou em 35 mil pessoas, pediam a saída do presidente Michel Temer e criticaram as propostas de reforma trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Naciional.

A manifestação durou mais de cinco horas e percorreu os dois lados da Esplanada, partindo do estacionamento do Estádio Mané Garrincha, no Eixo Monumental.

Durante o protesto, houve momentos de violência, provocação de manifestantes encapuzados e reação da polícia. Líderes sindicais fizeram discursos contra as reformas, enquanto manifestantes pediam o fim da corrupção e a saída do presidente Temer e protestavam contra o que consideram "retrocesso em direitos'.