Maranhão e Piauí registram tremor de magnitude 4,7 na escala Richter

Um tremor de magnitude 4.7 na escala Richter foi registrado por volta das 9h45 desta terça-feira (3), a cerca de 30 km da cidade de Vargem Grande, no Maranhão, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (OBSIS). De acordo com o órgão, o epicentro do tremor foi entre os municípios de Vargem Grande e Belágua e os efeitos foram sentidos em diversos municípios do Maranhão e do Piauí, incluindo as capitais São Luiz e Teresina, locais onde esse tipo de evento é incomum.

O abalo durou cerca de 15 segundos. Prédios da capital maranhense foram evacuados, entre eles o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda. Não há registro de feridos.

O Observatório de Sismologia da Universidade de São Paulo também identificou o tremor, mas registrou magnitude de 4.6 com epicentro no município de Belágua, no Maranhão. Para a informação precisa do local do epicentro, a Rede Sismográfica Brasileira informa que é preciso fazer a triangulação de sismógrafos em diferentes localizações.

O sismólogo Juraci Carvalho, do OBSIS, esclareceu que é comum que tremores dessa magnitude sejam sentidos em um raio de até 300 km. Ele explicou a razão do tremor sentido hoje nesta região, em que não ocorrem muitos abalos - os tremores são mais comuns na parte leste da região Nordeste.

"Esse tremor é decorrência da ruptura de uma falha geológica. Os grandes terremotos acontecem nas bordas das placas tectônicas, quando estas se movem gerando tensão, mas dentro da placa também há tensões distribuídas em pontos fracos. Onde se tem falhas ativas, quando se excede forças, a falha se rompe, provocando temores como o que foi sentido hoje”, disse.

No Maranhão, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram mobilizados imediatamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o município de Belágua, local que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo identificou como epicentro do tremor.

“As primeiras informações são de inexistência de vítimas ou danos na cidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil montaram sala de situação permanente para centralizar as informações e orienta a população a ter tranquilidade, pois os abalos registrados são de pequena magnitude.”, diz comunicado divulgado pelo governo do estado.

Piauí

No Piauí, o governador Wellington Dias reuniu-se pela manhã com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente (Semar) e demais órgãos competentes para levantar informações e elaborar um plano de atuação. O Corpo de Bombeiros evacuou prédios públicos como medida de precaução.

A Defesa Civil do estado está orientando proprietários de prédios particulares para que requisitem uma vistoria de técnicos da Defesa Civil para garantir que as estruturas não foram abaladas.