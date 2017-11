E-mail de Marcelo Miller revelou que ex-procurador da República tinha em suas mensagens um roteiro para direcionar os executivos da JBS a como fecharem negociação de delação premiada.

De acordo com matéria da Folha de São Paulo veiculada na quarta-feira (8), o jornal teve acesso a um e-mail do dia 9 de março deste ano, dois dias após o empresário Joesley Batista gravar o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu em Brasília.

O conteúdo do texto que estava na caixa de entrada do e-mail de Miller, e descoberta durante quebra de sigilo, revela que a Procuradoria já sabia que Temer estaria entre os delatados no dia em que foi gravado.