As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)

A Mega Sena pode pagar R$ 62 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas neste sábado (21) no concurso 2061. O sorteio será realizado na cidade de Ipameri (GO).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica. A aposta mínima (de 6 números) custa R$ 3,50.

O resultado do concurso 2061 poderá ser conferido, logo após o sorteio, no site da Caixa.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.