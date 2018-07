O concurso 2.062 da Mega-Sena vai sortear, nesta quarta-feira (25), o prêmio acumulado de R$ 72 milhões.

A aposta mínima da Mega-Sena é de 3,50 reais e pode ser realizada em qualquer uma das casas lotéricas da Caixa. Quem for cliente do banco também pode registrar suas dezenas por meio do internet banking.

O resultado poderá ser conferido no site Loterias Caixa. O sorteio será às realizado na cidade de Ipameri, em Goiás.