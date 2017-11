Mercado comemora escolha de Carlos Marun

O presidente Michel Temer resolveu nomear o deputado Carlos Marun para o comando da Secretaria de Governo, pasta responsável pela articulação política, no lugar do tucano Antonio Imbassahy. Com a notícia, o Ibovespa intensificou ganhos e o dólar ampliou queda em relação ao real, em uma sinalização de maior apetite a riscos por parte do mercado.

A medida é tida no meio político como indispensável para o governo conquistar o apoio necessário para aprovar as mudanças nas regras para a aposentadoria. a ideia seria votar em dois turnos a PEC ainda em 2017 na Câmara, e, no ano seguinte, concluir a tramitação da proposta no Senado o mais cedo possível, evitando a crescente contaminação do debate pela clima eleitoral.

Deputado Federal de primeira viagem, Marun é conhecido por ser um dos nomes mais ferrenhos da "tropa de choque" de Temer. Antes, o parlamentar comandou a frente de batalha de defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha em seus piores momentos.

Não que o deputados peemedebista seja reconhecido por habilidade de articulação política fora dos padrões, mas a movimentação do governo é vista como mais um sinal da disposição de Michel Temer em mover peças corretas no tabuleiro para desobstruir o caminho para a reforma previdenciária.