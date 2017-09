Mercosul quer fechar acordo com União Europeia para depois mirar Reino Unido

O Mercosul recebeu um "firme interesse" por parte do Reino Unido para concretizar um Tratado de Livre

O Mercosul recebeu um "firme interesse" por parte do Reino Unido para concretizar um Tratado de Livre Comércio (TLC) que buscará levar adiante assim que o bloco sul-americano concretizar o seu acordo com a União Europeia (UE), disse nesta sexta-feira (29) à imprensa o chanceler do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa.

Ele declarou que, por enquanto, o Mercosul procura fechar um acordo com a UE, razão pela qual os dois blocos se reunirão na próxima semana, em Brasília, para realizar "uma troca de ofertas" e pôr sobre a mesa bens como carne e etanol. "Temos muitas expectativas e esperamos que o convênio cumpra com as expectativas geradas entre os dois blocos", salientou o chanceler uruguaio.

Novoa destacou que existe "um conjunto de países" da Europa que "está colocando dificuldades", mas que outro grupo grande, entre eles o Reino Unido, manifesta "seu firme apoio" à negociação.

Sobre um possível acordo com o Reino Unido, o chanceler explicou que demorará, uma vez que primeiro se deve concretizar o processo "de divórcio da União Europeia", o que levará pouco mais de dois anos. "Uma vez que isto termine, eles primeiro negociarão um Tratado de Livre Comércio com a Europa e depois têm firme interesse de assinar um acordo comercial com o Mercosul", disse.

Nin Novoa explicou que ainda é "muito cedo" para conversar temas específicos do possível acordo com o Reino Unido. "A intenção estará expressa em uma reunião que terei com o ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha na próxima semana", declarou.