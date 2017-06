Mercosul trocará informações para combater o crime transnacional

O anúncio foi feito durante a 45ª reunião de ministros da Justiça do bloco, em Buenos Aires

Um maior intercâmbio de informações, o reforço na cooperação policial e a criação de equipes de investigação conjunta. São algumas das medidas que os países do Mercosul avaliaram nesta sexta-feira (9) para combater o crime transnacional, durante a 45ª reunião de ministros da Justiça do bloco, realizado em Buenos Aires. A informação é da EFE.

"Trabalhamos em prol de uma maior colaboração no combate às organizações criminosas que tentam manter filiais em diferentes países", explicou à imprensa a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich. Ela reiterou a necessidade de um aumento na cooperação policial entre os países para fazer com as informações fluam melhor.