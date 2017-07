Merkel destaca crescimento sustentável e acordo climático antes da cúpula do G20

A chanceler alemã, Angela Merkel, enfatizou ontem (2) o crescimento sustentável como sendo uma opção "vantajosa para todos", dando a tônica para o tema a ser discutido esta semana durante a Cúpula do G20 (grupo das 20 economias mais desenvolvidas do mundo), a ser realizada em Hamburgo, Alemanha. A informação é da agência Xinhua.

"Precisamos do acordo de proteção climática, de mercados abertos e acordos comerciais aprimorados em que a proteção do consumidor, normas sociais e ambientais sejam mantidas," afirmou a chanceler alemã.

Em um podcast de vídeo divulgado no domingo, Merkel disse que a próxima cúpula do G20 não deve ser apenas sobre o crescimento, “mas sobre o crescimento sustentável”. Os líderes do G20 se encontrarão em Hamburgo nos dias 7 e 8 de julho, com grandes questões a serem discutidas, como o crescimento econômico e o comércio global, políticas climáticas, disseminação da tecnologia digital, migração, saúde, África e outros.