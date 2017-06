Merkel diz que apoiará

A chanceler advertiu que as negociações de acordos de livre comércio são complicadas

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira (8), em Buenos Aires, que vai apoiar "de forma intensa" as negociações da União Europeia (UE) para concluir um acordo de integração com o Mercosul. “A Alemanha ratifica o desejo da Argentina de conseguir rápidos progressos neste sentido", afirmou Merkel em entrevista coletiva realizada após seu encontro com o presidente argentino, Mauricio Macri. A informação é da EFE.

A chanceler advertiu que as negociações de acordos de livre comércio são complicadas e admitiu que a Alemanha nem sempre é um parceiro fácil. "Da perspectiva da UE há bons motivos para concluir um acordo, mas também é preciso aceitar compromissos e soluções", declarou. E reiterou a necessidade deste tipo de parceria para render "mais empregos e prosperidade".

Por sua vez, Macri apontou que é "muito importante" que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul avance ainda este ano porque representaria um "grande passo à frente" após "mais de 20 anos de conversas".

"Construímos relações com o mundo inteiro, e esperamos algo especial por parte dos nossos irmãos europeus nesta integração. O parceiro natural para a América Latina é a Europa", disse Macri.

Após a visita à Argentina, Merkel irá ao México, onde se encontrará amanhã com o presidente Enrique Peña Nieto.