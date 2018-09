Durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta-feira (6), o candidato à Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) sofreu um atentado à faca. O presidenciável era carregado pela multidão quando foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveira, 40 anos, que em depoimento à polícia após ter sido preso, alegou “motivações pessoais” para cometer o crime.

Bolsonaro precisou passar por cirurgia devido a gravidade do ferimento, na Santa Casa de Misericórdia, na cidade mineira, onde deu entrada no às 15h40, com uma suposta lesão no fígado e foi submetido a procedimento cirúrgico que terminou por volta de 19h50, onde ficou constatado que havia apenas lesões no intestino delgado e um ferimento na artéria mesentérica, que leva sangue para o intestino. Segundo boletim médico, o estado de saúde de Bolsonaro é estável, mesmo assim ele passará a noite na UTI da Santa Casa.

A família de Bolsonaro enviou uma equipe médica do Hospital Sírio-libanês para Juiz de Fora afim de avaliar a possibilidade de uma transferência do paciente para São Paulo.

Agressor

Adélio Bispo de Oliveira, preso por esfaquear o candidato a Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), foi filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), por sete anos – entre 2007 e 2014 –, quando deixou o partido. Em sua página no Facebook há inúmeras críticas e ameaças a Jair Bolsonaro.

Veja vídeo do momento em que Bolsonaro é atacado por Adélio: