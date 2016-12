O México abriu investigação para apurar quais funcionários públicos do país receberam suborno do grupo Odebrecht.

"Com base em relatos publicados pela imprensa de que as empresas Odebrecht e Braskem teriam pago subornos a funcionários públicos em países de três continentes, incluindo o México, o Ministério da Função Pública, por meio de sua de Unidade de Responsabilidades, e em coordenação com a Pemex (Petróleos Mexicanos), começou a recolher todas as informações disponíveis, a fim de trabalhar em conjunto no esclarecimento destas questões", afirma o comunicado do governo mexicano publicado na noite de quinta-feira (22).