Michel Temer, o presidente

Em viajem pela Europa, o Presidente da República, Michel Temer, disse que o Brasil não está em crise. Essa afirmação foi feita nessa sexta-feira (7) em Hamburgo na Alemanha, onde acontece o encontro da cúpula do G-20.

“Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados. Pode levantar os dados e você verá que estamos crescendo no emprego, na indústria e no agronegócio. Lá não existe crise”, disse categoricamente o Presidente.

De acordo com a Folha de São Paulo, Temer foi questionado se a crise política não atrapalha o Brasil. Ele respondeu que não, mas sua reposta foi a apenas movendo o dedo indicador. No último dia , o IBGE divulgou que o desemprego no Brasil é de 13,3% e atinge 13, 8 milhões de pessoas, dados referentes ao primeiro trimestre. No mesmo período de 2016, houve uma alta de 20,4% com um adicional de 2,3 milhões de pessoas sem emprego.

No agronegócio cresceu 13,4% no primeiro trimestre do ano. Conforme alegado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no dia anterior, também em Hamburgo, ele disse que o governo manterá o previsto inicial de crescimento de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano.

O retorno do presidente ao Brasil está previsto para sábado à tarde, que coincide com as negociações em Brasília para barrar na Câmara a denúncia de corrupção passiva contra ele.