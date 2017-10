Ministros da Espanha afastam governo catalão após declaração de independência

O presidente do governo espanhol acrescentou que, com a medida, deseja "dar voz" aos catalães

O Conselho de Ministros da Espanha aprovou hoje (27) o afastamento do governo da Catalunha após a declaração de independência aprovada pelo Parlamento da região.

Em um pronunciamento após a reunião de seu gabinete, no qual a decisão foi tomada, o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, declarou que os ministérios ficarão temporariamente a cargo dos assuntos e funções até agora exercidos pela administração regional catalã. As informações são da agência de notícias espanhola EFE.

O Conselho de Ministros do governo da Espanha também a dissolução do parlamento da Catalunha e a convocação de eleições na região para 21 de dezembro, anunciou o chefe do Executivo espanhol, Mariano Rajoy.

O presidente do governo espanhol acrescentou que, com a medida, deseja "dar voz" aos catalães o mais rápido possível, depois da declaração de independência aprovada pelo Parlamento regional.