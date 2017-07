Movimento de passageiros nos aeroportos sobe pelo terceiro mês consecutivo

Pelo terceiro mês consecutivo, os aeroportos brasileiros registraram aumento na movimentação de passageiros. Em maio, o salto foi de 2,17% frente ao mesmo mês do ano passado. Os dados são da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Entre os dez aeroportos com maior movimentação de passageiros no mês de maio, oito registraram aumento da demanda, no comparativo com 2016. O aeroporto de Recife (PE) foi o que teve a maior alta, de 9,53%, seguido de Viracopos (SP), 8,56%, Confins (MG), 7,87%, e Salvador (BA), 7,71%. Os outros quatros terminais que mais se destacaram foram: Porto Alegre (RS), Galeão (RJ), Congonhas e Guarulhos, em São Paulo.

Quanto à movimentação de cargas, os cinco primeiros meses do ano também foram positivos para as rotas domésticas no País. No período, foram movimentadas 272 mil toneladas, um aumento de 7,06% em relação ao ano anterior. Na comparação entre a movimentação de maio de 2017 e maio de 2016 foi registrado um crescimento de 20,03%.